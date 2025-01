Em Orel, foi lançada publicidade social no complexo móvel do Ministério de Situações de Emergência

Nas ruas de Oryol, funcionários do Ministério de Situações de Emergência realizaram treinamento para moradores com a instalação de um complexo móvel com tela grande. Esta tela transmite vídeos sociais que fornecem recomendações para prevenir diversos desastres. As informações a respeito foram publicadas pela assessoria de imprensa do departamento.

Além disso, os funcionários do departamento de atividades de fiscalização e prevenção de Oryol lembram ativamente às pessoas as regras de segurança em caso de incêndio. Chama-se também a atenção para a importância do cumprimento das normas na utilização de aquecimento de fogões, equipamentos elétricos e aparelhos a gás.

A julgar pelas fotografias fornecidas pelo Ministério de Situações de Emergência, o complexo móvel está localizado em pontos-chave da cidade, como a Praça Karl Marx e o Distrito Central de Lojas de Departamentos (TSUM).