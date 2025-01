Em Parfino, o diretor de uma escola de esportes foi multado por mandar crianças para casa sozinhas

O diretor de uma escola de esportes em Parfino foi multado por violar a legislação educacional, informou a assessoria de imprensa do Ministério Público da região de Novgorod.

A escola participou de eventos esportivos na vila de Fedorkovo, distrito de Parfinsky. Os pais não foram informados das próximas competições. E no final do evento descobriu-se que não havia ninguém para acompanhar as crianças no caminho para casa. Os alunos tiveram que voltar para casa sozinhos.

O procurador distrital conduziu uma investigação e concluiu que o diretor da escola cometeu uma infração administrativa. Com base nos documentos de inspeção, o diretor da escola de esportes foi multado em 10.000 rublos.