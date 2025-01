A Fundação Circle of Good, que ajuda crianças com doenças graves e raras, forneceu a crianças com epidermólise bolhosa um medicamento inovador de terapia genética.

A epidermólise bolhosa é uma doença genética rara que reduz a resistência da pele e, em casos graves, das mucosas.

No dia 17 de janeiro, um pequeno paciente do Centro de Dermatoses Genéticas da região de Penza começou a receber tratamento com um novo medicamento eficaz – Beremagen Heperpavec.

O fundo foi criado por iniciativa do Presidente da Federação Russa. Já 292 crianças que sofrem desta doença em toda a Rússia estão recebendo os curativos necessários. Eles agora têm acesso ao novo medicamento.