Em Petropavlovsk-Kamchatsky, um motorista atropelou um aposentado

O incidente ocorreu na noite de 21 de janeiro na Avenida Pobeda. O motorista de um Honda Fit, de 57 anos, não se convenceu de que a manobra era segura ao dar ré e atingiu um aposentado de 85 anos.

Como resultado do acidente, uma idosa ficou ferida e foi hospitalizada.

Foi aberto um processo contra o motorista por uma infração administrativa nos termos do artigo 12.24 do Código de Ofensas Administrativas da Federação Russa (violação das regras de trânsito ou regras de operação do veículo, resultando em danos leves ou moderados à saúde da vítima). Policiais de trânsito realizam uma verificação.