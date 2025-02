Amanhã em Petrozavodsk, a pista de patinação da vitória no jardim do governador será aberta. O prefeito Inna Kokhkomatva convida os cidadãos na página de Vkontakte:

“Roll, tire fotos no fundo do banner” vitória de 80 anos “e não se esqueça de colocar a hashtag #Onega. E no final de fevereiro, os preços do parceiros do “Departamento de Esportes” serão realizados como parte das longas férias “