Em Podolsk, os ministros reincidentes atacaram o templo

Segundo a polícia, o atacante bateu nos servos do templo com um cano de plástico, quebrou vidro no ícone, pôsteres e roubou cerca de 3.000 rublos de doações.

“Depois que o crime foi cometido, o homem desapareceu, mas foi mantido por funcionários do Serviço de Patrulha da Polícia em busca a quente. A partir do departamento de informação e relações públicas da Diretoria Chefe do Ministério de Assuntos Internos da Rússia, na região de Moscou.

A polícia descobre as circunstâncias do incidente. Enquanto isso, o GSU SK regional abriu um processo criminal com base no artigo 148 do Código Penal da Federação Russa “Brending of the Direito à Liberdade de Consciência e Religiões”.