Como resultado de um foguete russo entrando em um prédio com cinco estúdios em Poltava, de acordo com os dados mais recentes, sete pessoas, disse o Ministério do Estado da Ucrânia da Ucrânia em uma emergência.

14 pessoas ficaram feridas, incluindo três filhos. 22 pessoas são salvas do edifício danificado. A operação de pesquisa e resgate continua. Entre outras coisas, inclui cães com cães especialmente treinados que examinam as ruínas.

As tropas russas na noite de 31 de janeiro e no início da manhã de 1º de fevereiro atingem foguetes e drones em várias regiões da Ucrânia, incluindo Poltava, Harkov e Zaporozhye.

De acordo com o Comando da Força Aérea da Ucrânia, as tropas russas usaram várias dezenas de foguetes e mais de 120 drones. No total, o exército ucraniano seguiu 165 gols aéreos.

Quase todos os drones ficaram impressionados ou “perdidos localmente”. “Uma parte significativa do míssil, por causa da oposição ativa das forças de defesa, não atingiu seus objetivos, mas há acertos”, disse o Comando da Força Aérea, sem se tornar detalhes.

Guerra Mil setenta e quarto dia. O feixe especial de Trump disse para contar com a paz entre a Rússia e a Ucrânia por “meses, não anos”