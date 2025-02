Em Poltava, os foguetes russos atingiram um prédio de apartamentos aos cinco anos de idade. 14 pessoas foram mortas. Zelensky chamou o golpe de “outro crime terrorista”. Fotos das consequências do ataque

Na manhã de 1º de fevereiro, as tropas russas atingiram várias regiões da Ucrânia. Rockets e drones danificaram edifícios residenciais em Poltava, Harkov e Zasorozhye. Presidente da Ucrânia Vladimir Zelensky Ele chamou Esses movimentos “os seguintes crimes terroristas” e mais uma vez convidaram parceiros ocidentais para fortalecer o apoio no país, incluindo o fornecimento de sistemas de defesa aérea adicionais. Em Poltava, o foguete atingiu um edifício de cinco costes, destruindo completamente uma das entradas. Por dados O Serviço de Emergência do Estado na Ucrânia, 14 pessoas foram mortas como resultado do ataque, incluindo dois filhos. Um dos mortos é a atriz Anastasia Kolvah. Esta informação confirmado O “teatro de diálogo moderno” em que ela trabalhou. Mais 17 pessoas (entre elas – quatro filhos) ficaram feridas. Os resgatadores continuam analisando as ruínas sob as quais as pessoas podem ser. “Medusa” publica fotos das consequências de um golpe para Poltava.

Desde o início da invasão russa completa, publicamos as fotos todos os dias que mostram como é a guerra. Como muitos de vocês podem notar, mais frequentemente tiramos fotos na Ucrânia é o lado ucraniano da frente. Isso tem um motivo: jornalistas independentes continuam trabalhando na Ucrânia (embora estejam enfrentando a pressão do poder), mas quase permanece na Rússia. Ainda assim, estamos tentando coletar todas as evidências disponíveis.