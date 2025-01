Como relatado na assessoria de imprensa do departamento, no âmbito do programa estadual de apoio ao reassentamento voluntário de compatriotas residentes no exterior para a Federação Russa, a família Guskov mudou-se do Brasil para o distrito de Dalnerechensky.

Eles receberam ajuda na obtenção de documentos. Porfiry e Minadora prestaram juramento e juraram defender a constituição e a legislação do país e respeitar a sua cultura e tradições. O chefe da família recebeu um telefonema do Gabinete de Registo e Recrutamento Militar para se inscrever nas Forças Armadas. Os parentes mais velhos receberam passaportes de cidadãos russos.