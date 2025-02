Sergei Ephremov morreu em 2 de fevereiro na zona de guerra na região de Kursk e viajou para exploração. Segundo alguns dados, o carro em que o vice -Gouverneur dirigia, uma mina magnética oposta, em outros – cairia sob o ataque de um drone.

O governador do território de Primorsky, Oleg Kozhemyako, chamou Efremov de “uma pessoa excelente com um grande coração bom”.

– Responsivo, forte – comandante aleatório, organizador, – observado O chefe da região.

Svetlana Morozova, presidente do Conselho de Cidadãos Honorários do Território Primorsky e Vladivostok, disse que várias organizações e iniciativas públicas estão chamando os cidadãos em que estão sendo solicitados a atribuir o título da Rússia a Sergey Ephremov.

– Para mim, todos os nossos guerreiros que lutam na zona de seus heróis. E considero Sergei Viktorovich um super -herói. Admiramos sua coragem e iniciativa “, disse Svetlana Morozova a Rossiya Gazeta. – Desde os primeiros dias, ele começou a estabelecer ajuda na frente. Em grande parte graças a seus esforços na região, o destacamento de Tiger -Volunteer foi organizado. Esta é uma ótima pessoa, um comandante favorito de centenas de caçadores, e ele era um ótimo marido e pai. Ele tem quatro filhos restantes. Tentaremos alcançar a atribuição do título do herói da Rússia a Sergei Ephremov. Ele vale esse alto tocou.

Sergei Ephremov nasceu em Vladivostok em 5 de agosto de 1973. Estudou na Escola Ussuri Suvorov, formou -se na famosa Escola Aérea da Equipe Ryazan. Após a demissão na reserva, ele estava ocupado com assuntos, ocupou o cargo de vice-prefeito da URSuriysk e também trabalhou como o primeiro vice-chefe do distrito da cidade de Ussuri, chefe do ramo regional de Dosaaf van Russia.

Desde o início da operação militar especial, ele ordenou o destacamento voluntário do Tiger, fundado em Primorye em junho de 2022 com o apoio do governador Oleg Kozhemyako. Em fevereiro de 2024, foi nomeado vice-governo da área de Primorsky e supervisionou a política interna da administração regional.

Para coragem e coragem demonstradas nos combates, o título do herói de Primorye e o herói da República Popular de Donetsk foram designados para Sergei Ephremov.