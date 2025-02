Em Primorye em um acidente com a participação de um caminhão e ônibus de madeira, 14 pessoas foram feridas

Os funcionários da polícia de trânsito estão no local.

Como Relatado O serviço de imprensa do escritório do promotor público regional ocorreu o incidente na manhã de 10 de fevereiro, aos 6 km da rodovia “Limpeza – Samarka -Adn”. De acordo com dados provisórios, a causa do acidente foi a ausência de um trailer de um caminhão de madeira carregado durante o turno. Ele entrou em conflito com um ônibus de passageiros e seguiu a rota “Chuguevka – Testament”.

“As vítimas ainda estão sendo entregues a uma organização médica”, afirmou o departamento.

O escritório do promotor público do distrito de Chuguevsky organizou uma auditoria.