No pátio de uma casa particular, um homem reparou um carro Honda Stepwgn. Durante o movimento sob o pedal, um tapete, atingindo, causando controle sobre o veículo.

O carro saiu e conheceu duas meninas. As crianças foram admitidas em uma instituição médica com ferimentos no hospital. O departamento observou que o homem estava sóbrio no momento do incidente.

O escritório do promotor público estabeleceu as circunstâncias do acidente.