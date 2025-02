Os funcionários do Primorye Hunter disseram que, com a ajuda dos funcionários do país do país, eles pegaram e “tomaram o tigre amur da natureza, arrastando cães em casa nas colônias da região. Sobre esse assunto Relatórios RIA News.

Conforme indicado na publicação, o predador foi enviado ao centro de reabilitação na vila de Alekseevka.

É indicado que é o segundo tigre, capturado desde o início do ano no distrito de Khasan de Primorye, onde foram observados predadores de cães. O primeiro foi capturado em 9 de janeiro.

Antes, MK disse que o supercomputador chamou “a data exata do fim do mundo”.