Como Relatado No GU Emercom da Rússia na área de Primorsky, o carro falhou na segunda -feira à tarde na parte norte do golfe de Amur, no Tavrhansky Liman. Mergulhadores do Ministério das Situações de Emergência da Rússia foram ao local.

Ainda não há dados sobre os mortos e as vítimas.

Por causa do inverno quente em Primorye, é estritamente proibido ir ao gelo.