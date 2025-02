Em Rostov, foram detidos dois homens que entraram ilegalmente na lucrativa Casa de Ruvinsky, na rua Shaumyan. Sobre o caso chocante, que ocorreu em 16 de fevereiro, relata DONDY.

Por volta das 22:00, os moradores locais notaram duas pessoas suspeitas incluídas no prédio, que é um monumento histórico. City Downs imediatamente chamou a polícia.

De acordo com as informações da fonte de Donday, os homens viveram por um tempo nesse objeto cultural abandonado. Atualmente, eles estão no Serviço de Polícia para uma investigação mais aprofundada.

Deve -se notar que as informações antes foram recebidas segundo as quais a antiga balaustrada desapareceu da lucrativa Casa de Ruvinsky.

Lembre -se de que o edifício localizado em 96 Shaumyan é um monumento ao patrimônio cultural do significado regional e está localizado no centro histórico da cidade. Foi construído em 1907 e pertencia ao comerciante Simon Ruvinsky. No início do século XX, a casa abrigava aulas de música e apartamentos. Após a revolução, o prédio abrigava apartamentos comuns. Com o tempo, ele começou a entrar em colapso, nunca esperando a catering.