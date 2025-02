Em Rostov-on-Don, os moradores da cidade continuam a reclamar de poços profundos no setor privado. De acordo com o morador local de Igor N., as bancas nas ruas de Gorskaya, a batalha e Kalyaevsky atingem uma profundidade de até 20 centímetros.

Igor observa que os motoristas são forçados a percorrer as arquibancadas como uma “cobra” para não danificar as rodas. Ele também diz que eles se voltaram para a administração várias vezes, mas os poços nunca foram preenchidos.

City Downs juntando -se que eles já conhecem cada solavanco e podem dar a volta nos olhos fechados. Os poços são particularmente perigosos à noite, quando não podem ser notados e danificar o carro.