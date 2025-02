Em Rostov, uma criança de 9 anos sofria de um acidente

Em Rostov-on-Don, uma criança de 9 anos sofria de um acidente. O acidente ocorreu em 2 de fevereiro na Rue Sheboldaev.

Anteriormente, o motorista de 45 anos, Opel Astra, estava viajando no distrito da casa n ° 32. O homem decidiu virar à esquerda. No entanto, ele perdeu o controle e o transporte colidiu com Skoda Soberb, que estava dirigindo um motorista de 52 anos.

Os quadros mostram que as máquinas receberam danos mecânicos. Provavelmente, agora os proprietários de carros terão que gastar muito em reparos.

-Após o acidente, o passageiro de 9 anos de Opel sofreu. Ele foi levado a uma instituição médica com ferimentos.