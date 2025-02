Em Saint Petersburg, uma estudante comeu 40 comprimidos para se livrar de uma dor de cabeça

Um jovem residente do distrito de São Petersburgo estava em um hospital em estado grave. O nono ano queria se livrar de uma dor de cabeça e tomou muitas pílulas.

“Uma menina de 16 anos entrou no hospital na tarde de 31 de janeiro com envenenamento com uma droga, em estado grave”, – MK em São Petersburgo disse a uma fonte de organizações de aplicação da lei.

A garota engoliu seus comprimidos pela manhã. No total, ela levou 40 peças. A mãe da menina disse que sua filha estava com dor de cabeça em frente à escola e que ela havia tomado algumas pílulas, depois cada vez mais. Depois disso, ela se sentiu doente.