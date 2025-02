Em Sakhalin introduziu um modo de preparação aumentado devido à angústia do navio

As autoridades de Sakhalin introduziram um maior regime de preparação devido ao desastre do navio

O governador da região de Sakhalin, Valery Limarenko, introduziu um aumento do regime de preparação depois que um navio estrangeiro com combustível no distrito de Nevelsky da região falhou. Ele relatou isso em seu canal de telegrama.

“A situação requer controle operacional e preparação para todos os cenários. Por minhas instruções, um crescente regime de preparação foi introduzido na região ”, escreveu Limarenko.

Também é relatado que a sede operacional foi criada. Ele foi liderado pelo vice-presidente do governo da ilha, Alexei Rimsha. As autoridades mobilizaram todos os serviços especializados. Na área de desastre, o dever é cumprido. Não há fantasia de produtos petrolíferos.

Segundo Limarenko, existem 20 membros da tripulação a bordo do navio. Nenhum deles precisava de cuidados médicos. Não há ameaça à vida e à saúde. Atualmente, a questão da eliminação do navio Shasonwows está sendo definida.