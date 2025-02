Em Sakhalin, o caso foi aberto após um acidente em que a criança foi ferida

Segundo os pesquisadores, o suspeito abateu uma criança em 12 de janeiro de 2025 sem carteira de motorista que atravessou a estrada ao longo da rua Zhelesznodoroznaya em uma transição de pedestres não regulada. Como resultado do acidente, o jovem pedestre ficou gravemente ferido. Ele foi admitido no hospital distrital no hospital.

Um caso criminal foi estabelecido com base na seção “na parte 2 do artigo 264 do Código Penal da Federação Russa (violação das regras da estrada por uma pessoa que não tem o direito de gerenciar veículos, que é devido à negligência, causando sérios danos à saúde).

As circunstâncias do incidente são determinadas.