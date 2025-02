Em Samara, um funcionário da empresa perdeu um couro cabeludo no local de trabalho

Como relatório A RIA Novosti, referindo -se ao departamento, está sendo investigada violando as condições de proteção do trabalho e, portanto, a pessoa foi ferida. Os pesquisadores apreenderam documentos, entrevistaram testemunhas e liderança.

Anteriormente, em canais de telegrama, as informações mostravam que uma menina de 23 anos foi ferida por um torno que segurava o cabelo e com eles a pele da cabeça e do pescoço. Ela tentou pular os colegas que passavam, então chegou muito perto da máquina.

O incidente aconteceu na primavera passada. Agora a jovem está em reabilitação.