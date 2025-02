No início da cidade, na Neva, os policiais mantiveram uma garota que enviou um vídeo para a rede, onde ele era indecente na praça perto da Catedral de Kazan. No vídeo, ela amaldiçoa obscenidades e mostra como ela celebra a necessidade. O agressor recebeu um protocolo administrativo para o pequeno hooliganismo.

Mais tarde, o Departamento de Pesquisa do Distrito Central do Estado da Universidade Pedagógica da CI da Rússia, em São Petersburgo, abriu um processo criminal contra Petersburger. É acusado de cometer um crime previsto no parágrafo 2 do artigo 148 do Código Penal da Federação Russa (ações públicas que expressam e dedicaram uma clara falta de respeito à sociedade para insultar os sentimentos religiosos dos crentes).

É esclarecido que o atacante argumentou culpado e arrependimento por seu ato.