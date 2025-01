Em São Petersburgo, eles mantinham um motorista que dirigia uma garota no teto de um carro estrangeiro

“Durante o monitoramento da Internet, o fato de uma violação grave das regras de trânsito foi revelada pelo motorista de um carro estrangeiro, cujo passageiro se inclinou em um carro aberto -Hatch e no telhado de um carro, sua segurança negligenciada, ” – relatório O representante oficial do Ministério dos Assuntos Internos Irina Wolf em seu canal de telegrama.

No menor tempo possível, a identidade do motorista foi determinada. Acabou sendo um Petersburger de 31 anos que trabalhou em um táxi em um carro alugado. O homem foi mantido por funcionários da polícia de trânsito e foi entregue à polícia por um procedimento.

Lá, ele explicou que a heroína do vídeo era seu colega aleatório viajante, a quem ele decidiu desistir e depois não podia recusar seu desejo de dirigir com uma brisa. No que diz respeito ao diretor, foram elaborados protocolos administrativos para violar as regras para o transporte de passageiros, violação das regras para aplicar cintos de segurança. Mas o motorista também se recusou a passar por um exame médico. E isso já é uma privação de direitos por pelo menos um ano e meio, com uma multa de 45 mil rublos.

Também aconteceu que o número de identificação (VIN) garantiu que seus oficiais de carro tivessem dúvidas. Como resultado, seu carro foi confiscado e colocado em um espaço de estacionamento especial para investigação e resolver a questão de iniciar um caso que já foi iniciado em um artigo criminal – falsificou ou destruiu o número de identificação do veículo.

Um cidadão que, de acordo com Nevsky, limpou o telhado de um carro estrangeiro, está sendo procurado.