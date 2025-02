Hoje, nos locais públicos de São Petersburgo, os homens podiam ser notados em uniforme militar. Como ele ficou conhecido por MK em São Petersburgo, os investigadores militares do Departamento de Investigação Militar do IC da Rússia na guarnição de São Petersburgo organizaram um ataque para identificar os jovens que receberam cidadania na Rússia, mas não retomaram a registro militar . Pela primeira vez, o ataque não foi mantido em canteiros de obras e zonas industriais, mas no desenvolvimento residencial entre as casas.

“Verificamos mais de 20 pessoas, incluindo estrangeiros. Alguns deles foram dados à delegacia militar para verificar e resolver a questão do registro com o registro militar. – disse o interlocutor da publicação.

Os investigadores militares também explicaram aos homens as regras e condições de admissão ao serviço militar em contato. Deve -se notar que esses eventos ocorrerão em andamento.

Vídeo: Serviço de imprensa da Guarda Russa de São Petersburgo