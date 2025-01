O primeiro Tribunal Distrital Oeste de São Petersburgo condenou o aposentado de 76 anos, Galin Ivanov, por dez anos no regime geral no caso de um tecido de carro estacionado ao lado do Comissário Militar Ele escreve “Fontanese” em relação aos Serviços de Imprensa Unida dos Tribunais da Cidade.

A mulher foi considerada culpada de um ataque terrorista, resultando na aplicação de danos significativos à propriedade (parágrafo “C” da seção 2 estátua 205 Código Penal). Um período mínimo foi atribuído a este artigo, observa Fontanese. A mesma frase exigiu uma acusação. Ivanov foi preso no tribunal.

Edição 47.NEWS Ele escreveIsso em 2023, os fraudadores entraram em contato com Galin Ivanov, que, sob várias desculpas, atraíram seu dinheiro por um mês e meio. Um total de mais de meio milhão de rublos enviou um aposentado. Em novembro de 2023, em sua direção, ela Jogou -o longe O coquetel de Molot em um carro, parado ao lado de um comissário militar em um aterro fontanês. O carro foi rapidamente extinto, como resultado do incêndio, ninguém ficou ferido. O aposentado está detido no local.

Enquanto Fontanese atrai a atenção, após o incêndio, outra coisa foi estabelecida – sobre a fraude, segundo a qual Ivanova passa como vítima. Os autores do teste no caso de “chegaram à conclusão de que a vítima se tornou o” biodron “tão estabelecido – uma pessoa que cometeu pensativamente os crimes em sua terra natal no interesse de outro estado”, escreve o jornal.

Na última palavra, o próprio Ivanova respondeu ao período em que o autor havia solicitado: “É claro que dez anos da colônia são uma punição mortal para mim. Não morarei lá por dez dias.