Foi estabelecido que Andreev fez o seqüestro de dois civis em junho de 2000, juntamente com os capangas (uma frase para eles). Eles foram levados para a floresta no distrito de Vsolozhsky, na região de Leningrado, onde matam. Para cobrir os traços, Andreev matou um homem e seu filho menor no final de junho do mesmo ano, além de três guardas. O crime foi cometido na vila do distrito de Repino Kurortny, em São Petersburgo. Então Andreev deixou a Rússia com a ajuda de documentos falsos.

A pedido do Gabinete do Promotor Público da Rússia, foi extraditado da República do Paraguai em 2023.

Andreev foi considerado culpado de seções “A, F” para “a Parte 2 do artigo 105 do Código Penal da Federação Russa (o assassinato de duas ou mais pessoas, um grupo de pessoas pela conspiração anterior, para outra pele de crime).