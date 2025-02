Bard de Yekateterinburg Vadim Stoykin caiu pela janela em São Petersburgo, quando as forças de segurança chegaram ao seu apartamento, relata Ria Novosti sobre uma fonte de emergência.

O fato de Stroykin cair pela janela quando suas forças de segurança vieram com um cheque Ele escreve Edição de Yekaterinberg E1.ru.

De acordo com a fonte da RIA Novosti, a busca foi realizada como parte do processo criminal de acordo com o artigo extremista. Em que status Stroykin é desconhecido. Durante os eventos operacionais, ele saiu para a cozinha e caiu pela janela, terminando com ele, diz a fonte da Ria Novosti.

Petersburgo “Fontanence”, sem o nome do nome do bardo (mas outros detalhes coincidem), Ele escreveQue foi verificado quanto à interferência com o financiamento das forças armadas. Canal de telegrama de mash também em uma pia Ele escreveque as forças de segurança “tinham perguntas para o músico na parte doação em favor das forças armadas” e afirma que a busca foi realizada em caso de participação na organização terrorista.

Stroykin morreu no local. Barda, como escreve E1.ru, tinha 59 anos. Stroykin nasceu em Snezhinska, na região de Chelyabinsk, de acordo com sua biografia no site oficial. Depois de se formar na British Journalism School, ele foi o autor e recebe a antologia das canções das músicas do autor no Echo da estação de rádio de Mosmow em Yekateterinburg, e depois morou em São Petersburgo e ensinou um jogo de guitarra.