Em Saratov, a polícia realizou oito adolescentes para uma luta enorme perto do shopping center

Segundo a agência, às 18,34 para a unidade de serviço Informações foram recebidas Cerca de uma briga perto de um dos shopping centers no distrito de Kirovsky da cidade. Os policiais que chegaram ao local foram capazes de segurar algumas das brigas -acabaram sendo adolescentes de 17 anos. O resto conseguiu se esconder.

Depois de um tempo, foi possível instalar todos os participantes da luta. Como resultado, oito adolescentes de 15 a 17 anos foram levados à polícia. Agora, de acordo com a emergência, uma auditoria está sendo realizada, as causas e circunstâncias do conflito são determinadas.