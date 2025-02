As tropas da Federação Russa estão perto de capturar completamente o Toretsk e o relógio. Estabelecendo o controle dessas duas fortalezas de forças armadas em Donbas, para as quais passaram vários meses de batalhas, abre a Federação Russa de Constantino. “Quando os russos capturam essas duas cidades, a próxima será Constantinovka, que é mais próxima da parte traseira de um grupo lutando por Toretsk, Kurdyumovka e Yar Watch” – – – – Ele disse 4 de fevereiro, editor -in -Bite Doubt DONBASS ANDREI KRAMCHENKOV. Jellyza também escreve sobre isso em seu novo relatório militar. 31 de janeiro RelatadoQue a linha de frente fica a 10 quilômetros da cidade, que permanece cerca de 17.000 pessoas. Entre os restantes em Constantino, de acordo com números oficiais, não há filhos, os últimos quatro filhos foram derivados da cidade no final de janeiro, disse que o chefe da administração militar de Donjeck, Vadim Filimkin. “O inimigo atirou bombas de ar controladas, foguetes balísticos, trono de FPV todos os dias. A cidade destrói na íntegra” – Ele enfatizou Ele. Medusa publica fotos da cidade, que deve ser o próximo objetivo da ofensiva russa.

Desde o início da invasão russa completa, publicamos as fotos todos os dias que mostram como é a guerra. Como muitos de vocês podem notar, mais frequentemente tiramos fotos na Ucrânia é o lado ucraniano da frente. Isso tem um motivo: jornalistas independentes continuam trabalhando na Ucrânia (embora estejam enfrentando a pressão do poder), mas quase permanece na Rússia. Ainda assim, estamos tentando coletar todas as evidências disponíveis.

