Em sete aeroportos da Federação Russa, voos temporariamente limitados

As restrições à recepção e produção de aeronaves foram introduzidas em Astrakhan, Vladikavkaz, Volgograd, Grozny, Kaluga, Saratov e Aeroportos de Ulyanovsk.

Isso foi feito para a segurança dos voos de aeronaves.

A Agência Federal de Transporte Aérea enfatizou que as equipes de aeronaves, controladores de tráfego aéreo e serviços aeroportuários estão tomando todas as medidas necessárias para garantir a segurança do voo.

Após cerca de 40 minutos, as limitações foram filmadas em Volgograd e Saratov. O restante dos aeroportos ainda funciona.