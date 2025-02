A atriz sul -coreana Kim Sero morreu aos 24 anos, relatado Jornal “Chunian Ilbo”. O corpo da atriz foi encontrado em sua casa, no leste de Seul, na noite de 16 de fevereiro.

Esta publicação fala sobre suicídio. Se você ou alguém de seus entes queridos precisar de ajuda em crise, poderá consultar linhas quentes em diferentes cidades da Rússia (a lista está disponível Aqui). De acordo com esses relacionamentos (um,,, dois) Os contatos de especialistas para ajudar em outros países são coletados.

O corpo de Kim Seon foi descoberto por sua amiga quando ela não chegou a uma reunião planejada, após a qual entrou em contato com a polícia. Os policiais não encontraram hackers. Durante a investigação, a polícia reconheceu a morte de uma atriz, relatado Agência “Rennhap”. Kim Se -Ron não deixou uma nota de suicídio. Como esperado, o funeral ocorrerá em 19 de fevereiro.

Kim Se -Ron é uma das estrelas mais brilhantes do cinema e da televisão da Coréia do Sul, Ele escreve Associated Press. Ela foi estréia na China aos nove anos de idade, estrelando “uma vida totalmente nova”, lançada em 2009. O filme participou do 62º Festival de Cannes, Kim Seron se tornou o participante mais jovem do festival. A atriz ganhou fama especial depois de estrelar em 2010 no filme “The Man of Nowhere”.

O último trabalho visível de Kim Se -Ron foi a série Netflix “Hunting Dogs” (2023), com base na série animada de mesmo nome. As cenas com quem o Se-Ron foram cortadas depois que a atriz foi acusada de uma forma bêbada. A atriz caiu em um acidente de carro em Seul em maio de 2022, quebrando o carro. Para dirigir embriagado, ela foi multada com 20 milhões de won (US $ 13.800). Após o incidente, ela parou de agir.

Kim Se -Rron foi submetido a críticas públicas estritas. A organização da mídia frequentemente criticou, por exemplo, quando apareceu em uma festa com amigos ou reclamou que não tinha trabalho, deixando comentários negativos nas redes sociais. De acordo com a Associated Press, a atriz é até criticada por um sorriso ao filmar um filme independente 2024 (agora o filme está na fase de pós -produção). Kim Se -Ron decidiu mudar seu nome em Kim A -Im, ela tentou fazer negócios e voltar ao cinema, escreve Chunana Ilbo.

Após a morte de Kim Se -Ron, várias grandes publicações da Coréia do Sul emitiram artigos nos quais os comentários cáusticos foram condenados pela atriz. O jornal Khankuk Ilbo disse que a mídia também se tornou parte do problema e observou que alguns relatórios da mídia na morte da atriz usavam títulos provocativos, lembrando um caso de condução embriagado. A mídia sul -coreana chamou para mudar “uma atitude nítida e insuportável em relação às celebridades, mencionando os cantores Solly e Ku ​​Hara, bem como o ator Lee Dream Gun, que cometeu suicídio.

Como Notas O New York Times, nos últimos anos, várias celebridades da Coréia do Sul se suicidaram depois de serem submetidas a críticas públicas.