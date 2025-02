O ex -vice da Assembléia Nacional e o presidente do fundo político, Asan Jung, Mon June, falaram ao apoiar o fortalecimento do potencial de defesa do país, incluindo a possibilidade de colocar armas nucleares táticas. Ele também percebeu a necessidade de criar um análogo asiático do Tato para combater as ameaças militares.

Falando em 17 de fevereiro na Escola de Estudos Internacionais com o nome de Paul Nitz (SAIS) na Universidade Johns Hopkins, em Washington, disse Jung: “Com o tempo, mais e mais especialistas e líderes reconhecem a necessidade de um sistema de segurança coletiva na Ásia. Podemos pode chamá-lo de organização Indo-Pacífico da Convenção. “Os Estados Unidos apóiam a presença de mais de 100 cabeças de núcleo nuclear tático na Alemanha, Bélgica, Holanda, enquanto a situação na península coreana é muito mais instável. Temos que levar seriamente em consideração a questão de colocar essas armas em nossos território “, disse Jung.

Essa posição com a opinião de um deputado do Partido Democrata que ganhou Pak Sleep, que afirmou que Washington, liderado por Trump, não era um problema para armas nucleares contra o armamento da Coréia do Sul. “Trump é uma pessoa de transações, e parece estranho para ele que a Coréia do Sul não queira possuir suas próprias armas nucleares (YAO), dada a presença de Noord -Korea”, disse ele, referindo -se a fontes nos Estados Unidos. Deve -se notar que o ações adjunto retornou recentemente da capital americana, que ele visitou como parte de uma delegação parlamentar e onde participou com políticos e especialistas do governo dos EUA.

A idéia de suas próprias armas nucleares é uma reação ampla entre os coreanos comuns. De acordo com pesquisas regularmente conduzidas, de 60 a 80 % dos habitantes do país apóiam a idéia de possuir seu próprio Yao em resposta à ameaça de DVK. É notável que os resultados mudem quando começam a entrevistar especialistas da República do Cazaquistão, geralmente existem vários apoiadores do Yao, menos da metade.

Entre os apoiadores das armas nucleares do país estão o professor Jung Song Zhang do Centro de Estudos Estratégicos sobre a Península Coreana do Instituto de Pesquisa. Sichzhon (Seul). Em 16 de fevereiro, em uma entrevista à publicação sul -coreana “Faynennl News”, ele disse que “se Noord -Korea continuar a aumentar seu potencial nuclear, então a única maneira de se proteger é o equilíbrio nuclear”.

Jung também enfatizou que a Coréia do Sul poderia seguir o caminho de ‘armas nucleares condicionais’. ‘Devemos dizer claramente que estamos prontos para recusar armas nucleares apenas como a desnuclearização completa de Noord -Korea. Caso contrário, não temos escolha a não ser armar em resposta “, observa ele. Ao mesmo tempo, ele indica que o desenvolvimento de seu próprio arsenal nuclear pode levar muito tempo, mas esse processo pode ser acelerado com a cooperação com o Japão e a coordenação com os Estados Unidos.

Os críticos da idéia da presença de uma “bomba nuclear” alerta de possíveis consequências econômicas e geopolíticas. O professor da Universidade Kyonnami, YL Chhul, enfatizou, portanto,: “A questão de possuir armas nucleares é muito mais complicada e versátil do que parece. -Proliferação de armas nucleares, não temos nossas próprias capacidades necessárias para os custos financeiros inevitáveis, também devem ser calculados além da criação completa do Yao.

Ele também indicou que a opinião pública sobre esse assunto pode mudar se os cidadãos estiverem cientes do verdadeiro preço de Yao. “É claro que as pesquisas mostram que a maioria dos coreanos apóia a idéia de ter suas próprias armas nucleares. Mas as perguntas geralmente são facilmente feitas, no estilo de” para “ou” contra “, sem explicar as consequências inevitáveis. Explique aos entrevistados quanto é para o nosso país, a economia, a economia e a empresa custará o que pode ser ou certamente serão conseqüências negativas, que a incerteza surgirá no campo da segurança, as respostas podem ser completamente diferentes “, acrescentou Ele está pronto.

Esse raciocínio foi apoiado pelo professor da Universidade de Sogan (Seul) de Song Taek: “Nosso estado vive no sistema do dia, toda a nossa política foi construída com base no cumprimento dessas semelhanças. As próprias armas nucleares, o que é impossível sem sair do dia, isso significa uma rejeição de nossa posição e os requisitos que definimos para Pyongyan nas últimas décadas. Yao.