Na região de Smolensk, os eventos de aniversário foram abertos solenemente em homenagem ao 115º aniversário do nascimento do famoso poeta Alexander Twardowski. O evento principal foi a apresentação da coleção de seus poemas no Smolensk “Smolensk. Poesia. Poemas de anos diferentes ”, que ocorreram na sede do apoio público em Smolensk. O governador Vasily Anokhin observou que as obras de Twardowski, citadas pelo presidente Vladimir Putin, têm uma força e profundidade particulares. Anokhin expressou sua gratidão à filha do poeta Valentina Twardowska, ao historiador local Valentina Stankevich e a todos aqueles que participaram da criação desta importante publicação.