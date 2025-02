“Meio milhão de pessoas já usaram a infraestrutura à beira -mar há três meses”. escrito Está no canal do Telegram e acrescenta que esta é uma ótima oportunidade para férias em família no ar fresco e na cura.

É esclarecido que até 1º de maio, nas quatro áreas de Sochi, todas as 33 praias de inverno equipadas funcionarão, que são muito populares entre os residentes e os hóspedes.

Nos últimos dias, o ar aquece até 20 graus durante o dia, por isso não é de surpreender que você possa encontrar banho de sol e maiô nas praias.