O evento profilático da Guerra Mundial, lutando contra o câncer, ocorreu em Sochi. As conferências sobre prevenção, estudo e tratamento de doenças oncológicas foram realizadas por especialistas no dispensário local em oncologia.

O iniciador da reunião foi a comunidade “Escolhendo de Vivre”, que, com parceiros das principais instituições médicas da cidade, fornece assistência psicoemocional e reabilitação a mulheres com o codiagnostic.

De acordo com o centro de imprensa do município, um exame médico gratuito pode ocorrer em clínicas em vez de residência. Para fazer isso, basta entrar em contato com o registro com um passaporte, uma apólice de seguro médico obrigatório e SNILs.

Antes, MK em Sochi escreveu que várias rotas na estação mudarão o programa de movimento de 8 de fevereiro.