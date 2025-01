Em Sosnovy Bor, foi iniciada a construção de vielas intra-quarteirões e redes de águas pluviais no microdistrito de Iskra. Haverá também estradas pavimentadas, calçadas para pedestres, estação de tratamento de esgoto e estação elevatória de esgoto.

O chefe da administração de Sosnovy Bor, Mikhail Voronkov, observou em seu canal de telegramas que isso dotaria a região de infraestrutura de transporte e tornaria a vida dos moradores do microdistrito e do novo complexo residencial “Solntse”, em particular, mais confortável.

Os empreiteiros já começaram a montar um acampamento de serviços públicos e a importar materiais de construção. A previsão é que a obra seja concluída até o final deste ano.

Os moradores serão incomodados por algum tempo devido a possíveis restrições de tráfego. Mas Voronkov exortou-os a tratar esta questão com compreensão e a mostrar um pouco de paciência.

Anteriormente, o deputado da região de Leningrado anunciou que obras rodoviárias em grande escala estavam começando em Murino. Os residentes terão que suportar fechamentos, restrições e tráfego reverso.