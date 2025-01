Um grave congestionamento se formou hoje na rede de esgoto de Staraya Russa. Starorusskoye Housing and Communal Services LLC enviou uma equipe para limpar os esgotos, informou a chefe do distrito, Elena Komarova, em sua página do VKontakte.

O engarrafamento foi causado por uma enorme quantidade de lenços umedecidos e lenços umedecidos que os cidadãos jogaram no ralo. Esses lenços são feitos de celulose sintética e fibras plásticas. Eles não se decompõem no sistema de esgoto, mas se acumulam, obstruindo canos e esgotos e interrompendo o funcionamento do sistema de esgoto.

Os especialistas em habitação e serviços comunitários de Starorussky usaram hastes especiais para limpar o coletor e removeram mais de 30 quilos de guardanapos usados ​​​​em um ciclo de trabalho. O congestionamento foi tão grande que eles tiveram que chamar uma máquina especializada em limpeza de esgoto de Veliky Novgorod.

Elena Komarova apelou aos residentes da Antiga Rússia para não deitarem produtos de higiene no ralo e discutirem estas questões com os seus filhos.