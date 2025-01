Em Staraya Russa, um aposentado ficou ferido em uma colisão entre dois carros Renault.

Em Staraya Russa, no dia 22 de janeiro, por volta das duas horas da tarde, dois carros colidiram no cruzamento das ruas Poperechnaya e Vvedenskaya. O Renault Logan, viajando em uma estrada secundária, não deixou passar o Renault Megan, que então viajava na estrada principal. Uma mulher sentada no banco do passageiro de um Renault Logan ficou ferida na colisão. Com o braço quebrado, ela foi levada ao hospital central do distrito de Starorusskaya, informou o serviço de imprensa da Inspetoria Estadual de Segurança no Trânsito do Ministério de Assuntos Internos da Federação Russa para a região de Novgorod.