Em suma, o drone russo caiu no estacionamento. Seis carros queimados, uma pessoa sofreu

Em Sumy, o drone russo caiu no estacionamento, seis carros queimaram, relatado O Gabinete do Promotor Geral Ucrânia.

O drone atacou a cidade na noite de 9 de fevereiro. Ele caiu no estacionamento no quintal de um prédio de apartamentos. Em quatro casas localizadas nas proximidades, as janelas jogavam fora. Seis carros foram completamente queimados e mais 15 foram danificados.

Queimado Mulher nascida em 1987.

De acordo com o Serviço de Emergência da Ucrânia, para o estacionamento inflamação Os destroços do rachadouro do drone.

No condado de Solomensky, em Kiev, um edifício não -residência pegou fogo por causa da queda de drones de drones de drones, relatado Prefeito de Vitaly Klitschko. Ninguém ficou ferido.

Força Aérea da Ucrânia Forças Armadas RelatadoIsso na noite de 10 de fevereiro. 61 Drone está quebrado, mais 22 – “Localmente perdido”.