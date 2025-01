Em Tbilisi, resolva ações de protesto

Em Tbilisi, perto do Parlamento da Geórgia, bem como nas principais cidades do país – Batumi, Zugdidi e Kutaisi – existem novas manifestações anti -governamentais, relatórios RIA News.

Em Tbilisi, várias centenas de pessoas participam da ação. Os manifestantes exigem novas eleições e a libertação de prisioneiros durante comícios. A Rustaveli Central Avenue está bloqueada em frente ao Parlamento para o tráfego.

As manifestações na Geórgia começaram em 28 de novembro de 2024 após as autoridades do país, para não levantar a questão da abertura de negociações com a União Europeia na agenda até o final de 2028.

Em 22 de janeiro, os oponentes do partido no poder na Geórgia organizaram uma manifestação com um pedido de nomeação de novas eleições parlamentares e presidenciais, bem como a libertação daqueles que foram detidos em comícios anteriores.