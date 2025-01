Em território federal "Sírius" criou a sede de monitoramento após uma emergência com óleo combustível

A sede incluía o Conselho do Território Federal, especialistas do Ministério de Situações de Emergência do Kuban, funcionários do Centro Científico de Ecologia da Universidade Científica e Tecnológica de Sirius, bem como o Parque Ornitológico Natural na planície de Imereti.

“De acordo com o Centro de Situações de Crises da cidade de Sochi, 104 penas de Vogels receberam ajuda veterinária qualificada para a área federal no mês passado, em 29 de janeiro de 2025. 27 navios são usados ​​diariamente para monitorar e verificar o estado da água no Área de água “, disse a imprensa na imprensa. Serviço da gestão do território.

Durante todo o tempo desde o início da liquidação de uma emergência com um óleo combustível várias vezes, relatos de produtos petrolíferos nas praias de Sirius foram confirmados várias vezes, mas nenhum deles foi confirmado.

As informações sobre os resultados do monitoramento foram prometidas a publicar regularmente em fontes abertas.