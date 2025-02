Foi estabelecido que, em abril de 2021, a administração do distrito concluiu um contrato municipal com uma organização comercial para a construção de um grupo esportivo universal na vila de Kharaus. Em setembro do mesmo ano, o primeiro vice -chefe do distrito, responsável por verificar a qualidade das instalações eleitorais, não criou um comitê e não conduziu uma investigação sobre o trabalho realizado. É por isso que os portões de futebol foram aceitos, apesar da discrepância entre os requisitos de segurança.

No futuro, devido à chegada do funcionário público, o equilíbrio do município não foi colocado, de modo que a inspeção e manutenção periódicas não foram realizadas e as violações cometidas durante a instalação não foram eliminadas.

Em maio de 2023, os portões de futebol, que não estavam equipados com um dispositivo de proteção contra confusão, caíram em uma garota de sete anos. A criança ficou ferida na cabeça, que é qualificada como graves danos à saúde.

Depois de investigar o arquivo, o tribunal considerou o ex -vice -chefe do distrito culpado com base na parte 2 do artigo 293 do Código Penal da Federação Russa (negligência, que, devido a negligência, danos graves à saúde humana). Um homem foi condenado a prisão por um período de 3,5 anos e a proibição de manter cargos nas autoridades locais por 2 anos.