Em Transbaikalia, três criminosos cortaram lenha por um milhão de rublos

Como Relatado Na polícia da região, a unidade de serviço recebeu uma declaração de que, a cinco quilômetros da vila de Yagodnaya em uma área natural especialmente protegida, as pessoas desconhecidas cortam os Lariks. O dano foi de cerca de 1 milhão de rublos.

Três residentes locais foram mantidos em suspeita. Por enquanto, foi determinado que eles cortaram as árvores e as venderam em lenha. Um caso criminal foi estabelecido sobre o fato de cortar ilegal sob a Parte 3 do artigo 260 do Código Penal da Federação Russa.

A pesquisa está sendo realizada.