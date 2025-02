Em Tula, a equipe do DPS ajudou o DAF a se reunir para ir para a região de Kaluga

Os inspetores do DPS ajudaram o trator DAF, que estava preso na seção apagada do anel de ouro. Como MK em Tula foi informado na polícia de trânsito na região de Tula, o incidente ocorreu em 30 de janeiro.

Por volta das 20h, os inspetores Ilya Averyanov e Artem Yakhontov receberam uma mensagem do oficial de serviço. Segundo ele, o trator com um semi-reboque se estabeleceu no 744º quilômetro da estrada no distrito de Leninsky, em Tula. O trem de carga, como se viu, parcialmente bloqueou o caminho para dirigir outros carros. No entanto, ele tinha suas próprias razões – o motorista de caminhão pesado ficou cego pelos faróis de outro carro durante o movimento e finalmente encontrou o volante de um caminhão, deixado pela negligência do proprietário na estrada. A roda permaneceu sob o trator e também danificou o líquido de arrefecimento. O trator se levantou. Como resolver essa situação, o motorista não sabia. Ele se mudou de Krasnodar para a região de Kaluga e não tinha uma quantidade suficiente para ligar para o caminhão de reboque. O motorista, de acordo com a polícia da estrada, tentando resolver o problema de forma independente, já estava desesperada e muito congelada.

encurralado













Para que outros carros corram no caminhão no escuro, os inspetores colocaram cones e no carro de patrulha acendem faróis de sinalização. Além disso, no carro de patrulha, os policiais lideraram o chá ferido e simultaneamente entraram em contato com os serviços de carro nas proximidades. Um dos mecanismos do carro foi chamado a se colocar. Ele ajudou a iniciar um caminhão e chegar lá em um serviço de carro. Lá, eles se livraram da ventilação. Depois de um tempo, o motorista do caminhão conseguiu continuar se movendo.





























Lembraremos que, anteriormente, “MK in Tula” falou de outros casos de ajuda para tráfego de inspetores da polícia para usuários de estrada. Por exemplo, alguns dias atrás, em Tula, a polícia de trânsito salvou uma mulher grávida que congelou em uma parada. E em Tula, a equipe da polícia de trânsito ajudou o motorista de caminhão na estrada Shchekinsky.