No parque de Rogozhinsky, da capital das armas da Rússia, começou o processo de demolição do edifício histórico de Vodokachkka. Isso foi relatado por moradores da cidade de Tula na rede social “Vkontakte” em um grupo dedicado à cidade, sob o nome de “Tula do século passado”.

Sua construção começou novamente em 1904, de acordo com a idéia do engenheiro Schuberti e, três anos depois, foi lançada a “estação de levantamento de água” de Rogozhinsky. Vodokachka, famoso na capital da armas, trabalhou em um poço artesiano e treze chaves subterrâneas.

Na era czarista e soviética, há muito tempo forneceu aos residentes da cidade. Durante a grande guerra patriótica, a área da ravina no local de um importante objeto social caiu nas mãos das tropas alemãs, que usavam o complexo como uma espécie de ponto de apoio. No entanto, logo o Exército Vermelho, em um contra -ataque perto de Moscou, nocauteou -os e a vodka continuou a cumprir suas tarefas técnicas.

O edifício perdeu seu significado para o fornecimento de água de Tula na década de 1960 e gradualmente parou de funcionar.

