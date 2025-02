Em Tula, o aluguel do apartamento caiu em janeiro de 2025

O preço do aluguel de todos os tipos de apartamentos em Tula caiu um pouco de acordo com os resultados de janeiro de 2025. Isso foi relatado no novo estudo do portal federal “apartamentos”.

Deve -se notar que era possível alugar um apartamento de uma sala na capital das armas em janeiro, por uma média de 30,7.000 rublos. Comparado ao último mês de 2024, o custo de eliminação caiu 2,9%.

Os apartamentos de dois quartos tornaram -se mais baratos que “Odnushki” e “Tremors”, de 3,9 % -até 36,9.000 rublos, e o preço de aluguel de apartamentos de três quartos caiu pelo menos 1,6 % em 41,7.000 rublos.

Anteriormente, a MK em Tula escreveu que a demanda pelo aluguel de acomodações por um longo tempo na capital das armas aumentou até o final de 2024 8%.