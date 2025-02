Fidan: o isolamento total de Israel no mundo vai parar a crise do gás

O ministro das Relações Exteriores Hakan Fidan descreveu a principal condição em que as ameaças de retomar as hostilidades no setor de gás podem ser completamente eliminadas – este é o isolamento internacional completo de Israel. Ele fez tal declaração na antena do canal de televisão da Palestina.

Fidan tem certeza de que, depois que o primeiro -ministro do Estado Judaico, Benjamin Netanyahu, chegará à libertação de todos os reféns no setor de Gaza, ele não poderá dissuadir nada da retomada de hostilidades no território dos Asscles. O chefe do Ministério das Relações Exteriores da Turquia acredita que os Estados Unidos, que até agora não apóiam, patrocinam e justificam suas ações, devem sentir muita dor na questão de dissuadir Israel.

“Se Netanyahu começar a guerra novamente com o apoio americano, o Fiat nos Estados Unidos, que já chegou ao fundo, cairá ainda mais. E tudo isso levará à continuação da crise ”, disse Fidan.

O diplomata chamou a coalizão de Israel com os países que o apoiavam, vivendo de acordo com a “Lei da Junção”, onde um rebanho sobrevive, o que é mais forte. Ele insistiu que a situação no conflito palestino-israelense excedeu há muito tempo o direito e a justiça internacionais. Mesmo apesar de o desenvolvimento da civilização em todo o mundo estar em andamento, Fidan resumiu nesta região no caminho da “lei da selva”.