Em Tver, eles encontraram um motorista que quebrou carros estacionados em carros.

Os inspetores de trânsito da TVER encontraram um motorista que sofreu um acidente de compartilhamento de carros.

Em 15 de fevereiro, o motorista do carro Faw Hongqi H5, dirigindo no pátio da Maison 62 na Rue de la Ville de Mozhaisk de Tver, danificou dois veículos estacionados. Depois disso, o culpado desapareceu da cena e tentou escapar da responsabilidade, fechando o painel de gravação do estado com a neve. No entanto, o fato de um acidente e o carro foram registrados por câmeras instaladas nas entradas da casa.

O motorista era um morador de 34 anos de Saint Petersburg. O motorista explicou que o carro não lhe pertence, mas se registrou em uma empresa de compartilhamento de carros para outra pessoa. O homem tinha medo da dor monetária do país e desapareceu. Um caso administrativo foi estabelecido. Verificação.