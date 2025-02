Em Tyumen, eles realizaram uma operação pré -natal no cérebro do feto

A operação foi em outubro de 2024 e em janeiro de 2025, uma garota saudável Adelia, a tão aguardada filha de Tobolachi Diana, nasceu.

Este é o terceiro caso na prática de um neurocirurgião, o principal médico do FCN Albert Sufianov. Anteriormente, ele assumiu essa responsabilidade em 2018 e 2023. Então Yaroslav nasceu em Gubkinsky e Nastya em Perm. O Tyumen continua sendo o único especialista no mundo que opera de acordo com a metodologia do autor para o tratamento da hidrocefalia de pacientes não nascidos.

Após a pesquisa durante a gravidez, a futura mãe Diana relatou que o feto está desenvolvendo a hidropisia do cérebro. Como explicado O serviço de imprensa da FCT, os médicos recomendaram fortemente uma interrupção, mas a mulher não desistiu – neurocirurgiões do centro contavam sobre a possibilidade de intervenção intra -uterina.

A equipe de médicos cuidadosamente se preparou para a operação, porque neste caso a hidrocefalia assimétrica mais difícil progrediu em um bebê ainda não nascido, quando o líquido se acumula no cérebro em um hemisfério, está inchado e pressionado em tudo. O local foi escolhido pelo Instituto de Pesquisa Ural de Mãe Hood e Infantil.

“A operação intra -uterina aqui é o único caso real. Quanto mais cedo começamos a tratar o tecido cerebral, melhor a vida da criança será no futuro”, disse Sofianov.

Acrescentamos que Adelia é bom pela pesquisa neurológica e cirúrgica. Mas, como o médico tratador da menina, o chefe do departamento neurocirúrgico dos filhos do FCN Yuri Yakimov, disse por algum tempo que pediatras, neurologistas e neurocirurgiões observarão por algum tempo.