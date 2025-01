Em um acidente com um microônibus, duas pessoas morreram perto de Rostov, sete ficaram feridas

Segundo dados preliminares, o condutor do Lada Priora tentou ultrapassar o asfalto certo, mas ao mesmo tempo tocou num troço da estrada não transitável. O carro entrou e colidiu com o carro Kia Rio que estava ultrapassando, controlado pelo motorista de um motorista de 34 anos.

Depois disso, o carro Lada foi jogado na pista contrária, onde caiu no caminho contrário do microônibus Louidor, que fazia o vôo Volgodonsk Rostov com 16 passageiros.

O impacto partiu o corpo de Priora e o motorista e o passageiro do carro morreram no local.

Sete passageiros do microônibus foram levados ao hospital. Os policiais determinam todas as circunstâncias do incidente.